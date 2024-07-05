Kayıp 3 kız Bursa'yı ayağa kaldırdı, saatler sonra ailelerine kavuştu - Son Dakika
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Kayıp 3 kız Bursa'yı ayağa kaldırdı, saatler sonra ailelerine kavuştu

Bursa'da kaybolan 10 yaşındaki 3 kız, alışveriş merkezinde paten sürerken saatlerce geçtiğini fark etmeyerek eve dönemedi. Tüm Bursa halkı ve mahalle sakinleri kayıp kızları bulmak için seferber oldu. Haberi sosyal medyadan gören özel güvenlik görevlisi aileye haber verdi ve kızlar ailelerine kavuştu. Bu duygusal anlar herkesi duygulandırdı ve rahat bir nefes aldırdı.

05.07.2024 21:31
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Kayıp 3 kız kenti ayağa kaldırdı...Saatler sonra ailelerine kavuşma anları herkesi duygulandırdı

10 yaşındaki 3 kız AVM'de paten sürerken saatin nasıl geçtiğini anlamadı, metro seferleri sel sebebiyle iptal edilince eve dönemedi

Tüm Bursa kaybolan kızlar için seferber olmuşken, kayıp haberini sosyal medyadan gören özel güvenlik görevlisi aileye haber verdi

Ailelerin kayıp kızlarına kavuşma anları yürekleri dağladı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde evden çıkan ancak akşam dönmeyince ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 10 yaşındaki 3 kız arkadaş Bursa'yı ayağa kaldırdı. Emek Mahallesi sakinleri gece yarısı sokak sokak Zeynep, Meryem ve Sümeyye'yi ararken güzel haber bir alışveriş merkezinden geldi. Paten sürdükleri alışveriş merkezinden eve metro seferleri iptal olduğu için geri dönemeyen 10 yaşındaki kızlar saatler sonra ailelerine kavuşurken, duygu dolu anlar yaşandı. Aileleri, binlerce Bursalı ve Emek Mahallesi sakinleri de kayıp kızların bulunmasıyla rahat bir nefes aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde evlerinden sabah saatlerinde çıkan 10 yaşındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye Can akşam eve dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, bütün mahalle 3 kızı bulmak için seferber oldu. Kızların kayıp olduğu ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM'nin özel güvenlik görevlilerinden geldi. Olayı sosyal medyada gören özel güvenlikçiler hemen polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine aileler de kızların bulunduğu Suryapı AVM'ye koştular.

Ailelerin çocuklarına kavuşma anları an be an kaydedilirken, aile fertleri de kayıp kızları için seferber olan herkese teşekkür ettiler.

Kız çocuklarının zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları, evlerine dönmek için binmeyi düşündükleri metro seferlerinin de sel sebebiyle iptal edildiği bu yüzden Odunluk'tan Emek Mahallesi'ne gidemedikleri, yanlarında da telefon olmadığı öğrenildi.

Sümeyye'nin babası Mehmet Can, kızlarının bulunması konusunda destek veren İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederken, "Çocuklarımız sağ salim bulundu. Mutluyuz. Bize destek olan, aramaya çıkan ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Sevincimizi komşularımızla yaşıyoruz" dedi.

Emek Mahallesi'nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, aileler kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler

Kaynak: İHA

Alışveriş, Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp 3 kız Bursa'yı ayağa kaldırdı, saatler sonra ailelerine kavuştu - Son Dakika

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