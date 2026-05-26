Kayıp A.Y. 5 Gün Sonra Bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Konuksever köyünde iddiaya göre, babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrılıp ortadan kaybolan A.Y (16), 5 gün sonra Diyarbakır'da bulundu.

A.Y yaklaşık 5 gün önce babasıyla tartıştıktan sonra eve dönmemiş, ailesi de kayıp ihbarında bulunarak çocuklarının bir an önce bulunmalarını talep etmişti. 5 gün boyunca çocuklarını arayan aile, izini sürmüş en son Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında görüldüğünü öğrenmişti. Arama faaliyetlerini Diyarbakır'da yoğunlaştıran aile ve güvenlik güçler, bugün A.Y'yi Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumu'nda buldu. Ağabey Hacı Hasan Y. kardeşlerini bugün bulduklarını ve sağlığının yerinde olduğunu, arama çalışmalarına destek veren çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR