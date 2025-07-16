Kayıp Alzheimer Hasta Kadın Bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın, 12 saat sonra jandarma ve AFAD ekiplerince arazide bitkin halde bulundu.

Olay, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün tarlasına gittikten sonra eve dönmeyen Emine P.'nin (85) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Gece saatlerinde AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda Emine P. bugün saat 12.00 sıralarında evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki arazide bitkin halde bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, sedyeyle ambulansa taşınarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine P.'nin Alzheimer hastası olduğu ve bu nedenle evinin yolunu bulamadığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BURDUR