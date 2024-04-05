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Kayıp alzheimer hastası kadını komandolar sırtında taşıdı

Kayıp alzheimer hastası 32 saat sonra sağ olarak bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde geçtiğimiz gün kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın Jandarma ekiplerinin çalışması ile 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına, Havran ilçesi Dereören Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası S.B.'nin yaklaşık iki gün önce kayıp olduğu bildirildi. Kayıp şahıs S.B.'nin bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla 3 asayiş timi, 1 J. Komando Timi, 1 AFAD ekibi, 1 İz Takip Köpek Unsuru ve vatandaşlarının katılımıyla 100 kişilik ekip ile arama çalışması başlatıldı. alzheimer hastası S.B., 32 saat sonra Dereören Mahallesi Akgedik Mevkiinde sağ olarak bulundu. Yürümekte zorluk çeken alzheimer hastası S.B.'yi jandarma komandolar sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan kayıp şahıs daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.