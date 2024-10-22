Kayıp Asiye Günay İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 Ekim'den bu yana haber alınamayan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan titizlikle devam ediyor. Arama çalışmaları, Asiye Günay'ın kaybolduğu Akkaya Köyü ve çevresindeki köylerde yoğunlaştırıldı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, kayıp Asiye Günay'ın Akkaya Köyü'ndeki evini ziyaret ederek eşi Nurettin Günay ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kaymakam Alkan, ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Arama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede olumlu bir neticeye ulaşacağız. Ekiplerimiz hem karadan hem havadan en ince detayına kadar çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri, bölgedeki aramalarını genişleterek sürdürüyor. - KÜTAHYA