Kayıp aslanın sahibi bulunamazken İstanbul Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de kayıp aslan olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
İstanbul Sarıyer'de kayıp aslan olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
Kaynak: İHA
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