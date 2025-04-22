Kayıp Cep Telefonu Kemer\'de Sahibine Ulaştırıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan cep telefonu, belediye zabıta ekiplerinin duyarlı çalışması sonucu sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göynük Mahallesi'nde cep telefonunu kaybeden Onur Yalçın, bir süre sonra durumun farkına vardı. Yolda bulunan telefonu bulan duyarlı bir vatandaş, cihazı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta personeli Nilüfer Uysal, yapılan incelemenin ardından telefonun sahibi Onur Yalçın'a ulaştı. Uysal, kayıp telefonu bizzat teslim ederek sahibine kavuşturdu. Telefonuna kavuşmanın sevincini yaşayan Yalçın, duyarlılıklarından ötürü hem telefonu bulan vatandaşa hem de kendisiyle iletişime geçen zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA