Kayıp Ece Gürel için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kayıp Ece Gürel için arama çalışmaları sürüyor

Ece Gürel'in eşi, eşiyle ilgili bilgiler ve kaybolduğu yer hakkında açıklamalarda bulundu.

06.03.2025 00:16
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Kayıp Ece Gürel'in eşi: "Bulunan eşyalar eşimin"

İSTANBUL - İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken olay yerinde bekleyen eşi konuştu. Sezer Gürel, "Bulunan eşyalar eşimin. Eşim tek başına gelmez en son 3-4 yıl önce beraber gelmiştik. Eşim gelmek istemiş. Bana söylemeden buraya tek başına gelmiş" dedi.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken ailenin bekleyişi sürüyor. Öte yandan gölette de çalışmalar devam ediyor.

"Eşim Belgrad Ormanı'na giderken bana haber vermedi"

Arama çalışmalarını takip eden Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, "Şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Kafamızı dağıtmak, içimizi ferahlatmak için geldik. Ara ara bilgilendiriliyoruz. Bulunan eşyalar eşimin. Telefon ile alakalı çok bir bilgimiz yok. Eşim tek başına gelmez en son 3-4 yıl önce beraber gelmiştik. Eşim gelmek istemiş bana da söylemeden tek başına gelmiş. Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben de olay günü evde dinleniyordum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Ece Gürel için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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