Kayıp Evrim'in sır perdesi 2 bin 72 gündür aralanamadı

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Kayıp küçük Evrim'in sır perdesi 2 bin 72 gündür aralanamadı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü'nde yaşanan trajik bir olayın ardından 3.5 yaşındaki Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Küçük Evrim'in kayboluşuyla başlayan arama çalışmaları, maalesef sonuç vermedi. O günden bu yana geçen 2 bin 72 gün boyunca, Evrim'den herhangi bir haber alınamadı.

Tokat'ta kayıp olduğunda 3,5 yaşında olan Evrim'den tüm arama çalışmalarına rağmen 2 bin 72 gündür haber alınamadı.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü'nde Burhan ile Dilek Atış çiftinin küçük çocukları Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde 3.5 yaşındayken kaybolmuştu. O günden bu güne kadar yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Evrim'in izine rastlanılamadı, Evrim'den her hangi bir haber alınamadı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Evrim'in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İddiaya göre, anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamadı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar yapılmasının ardından Jandarma, AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlanılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne ve baba çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Baba Burhan Atış, traktör kazasında öldüğünü iddia ettiği kızını babasının mezarına gömdüğü yönünde ifade verirken, açılan mezarda bir bulguya rastlanmadı. Anne Dilek Atış ise çadırda bıraktığı kızını döndüğünde bulamadığı yönündeki ifadesinden farklı bir ifade vermesi nedeniyle çelişkili ifade vermekten dolayı tutuklandı. Cezaevinde 109 gün tutuklu kalan Dilek Atış 8 Kasım 2018'de, cezaevinde 165 gün tutuklu kalan Burhan Atış ise 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Evrim'in kaybolmasının üzerinden 5 yıl 8 ay 2 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı.