Kayıp Halil İbrahim Yıldırım Mağarada Bulundu
Adıyaman Besni'de kaybolan 31 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım, saklandığı mağarada sağ bulundu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım, saklandığı mağarada bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde yaklaşık 3 gündür kayıp olarak aranan Halil İbrahim Yıldırım'a (31) cep telefonu üzerinden ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucunda Yıldırım'ın saklandığı mağaranın yeri belirlendi. Mağarada bulunan Yıldırım'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şahsın, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp Halil İbrahim Yıldırım Mağarada Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?