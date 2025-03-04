Kayıp Kadının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kayıp Kadının Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul'da kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in evden çıkarkenki son görüntüleri ortaya çıktı. Güler'in Belgrad Ormanı'na gideceğini belirtmesinin ardından kendisinden haber alınamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

04.03.2025 18:27  Güncelleme: 18:30
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Kayıp olarak aranan kadının evden çıktığı son görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanına gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler'in son görüntülerine ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde Güler'in, evden çıktıktan bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesindeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.

AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler'in son görüntülerine ulaşıldı.

İnsan kokusuna duyarlı arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel'in evden çıktığı ana ait son görüntülerine İHA ulaştı. Kayıp peyzaj mimarı Ece Gürel'le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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