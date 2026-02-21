Kayıp Kargo Dağıtıcısının Ölümü: Bir Tutuklama

İstanbul Arnavutköy'de 26 gündür kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan kargo dağıtıcısı Ahmet Şahin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ocak'ta kargo dağıtıcısı olarak çalışan Ahmet Şahin (49), "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı. İki gün boyunca babasından haber alamayan Beyza Şahin'in kayıp başvurusunun ardından soruşturma başlatılmıştı. Şahin'in bacanağı M.A.'nın (38), kaybolmasından 1 gün sonra Ahmet Şahin'in telefonu üzerinden eşi Fatma Şahin ile mesajla iletişime geçtiği ve "Tapu harcı ödeyeceğim, M.'ye 150 bin lira verin" şeklinde para talep ettiği iddia edilmişti. Şüpheli M.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, 24 Ocak'ta Ahmet Şahin'e ait aracın, M.A. ile birlikte jandarma bölgesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına girdiği tespit edilmişti. Dönüş güzergahında ise araçta yalnızca şüpheli M.A.'nın bulunduğu belirlenmiş ve polis ekiplerinin incelediği kamera görüntülerinde, M.A.'nın Ahmet Şahin'e ait araçla Yenibosna'da bir kuyumcuya gittiği tespit edilmişti.

Harekete geçen polis ekipleri, M.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi M.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL