Kayıp Kargo Dağıtıcısının Ölümü: Bir Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Kargo Dağıtıcısının Ölümü: Bir Tutuklama

21.02.2026 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaybolan kargo dağıtıcısı Ahmet Şahin'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy'de 26 gündür kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan kargo dağıtıcısı Ahmet Şahin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Ocak'ta kargo dağıtıcısı olarak çalışan Ahmet Şahin (49), "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılmıştı. İki gün boyunca babasından haber alamayan Beyza Şahin'in kayıp başvurusunun ardından soruşturma başlatılmıştı. Şahin'in bacanağı M.A.'nın (38), kaybolmasından 1 gün sonra Ahmet Şahin'in telefonu üzerinden eşi Fatma Şahin ile mesajla iletişime geçtiği ve "Tapu harcı ödeyeceğim, M.'ye 150 bin lira verin" şeklinde para talep ettiği iddia edilmişti. Şüpheli M.A., savcılık talimatıyla gözaltına alındıktan sonra hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, 24 Ocak'ta Ahmet Şahin'e ait aracın, M.A. ile birlikte jandarma bölgesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına girdiği tespit edilmişti. Dönüş güzergahında ise araçta yalnızca şüpheli M.A.'nın bulunduğu belirlenmiş ve polis ekiplerinin incelediği kamera görüntülerinde, M.A.'nın Ahmet Şahin'e ait araçla Yenibosna'da bir kuyumcuya gittiği tespit edilmişti.

Harekete geçen polis ekipleri, M.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi M.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Şahin, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Kargo Dağıtıcısının Ölümü: Bir Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

23:01
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı
Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 03:12:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Kargo Dağıtıcısının Ölümü: Bir Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.