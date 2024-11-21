Kayıp Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayıp Keçiler Kurtarıldı

AFAD, Muş'ta kayalıkta mahsur kalan keçileri başarıyla kurtardı.

21.11.2024 21:43
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Muş'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı köyünde kayalıkta mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Çınarardı köyünde kayalıkta keçilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede bölgeye ulaştı. Dağlık ve sarp bir bölgede gerçekleşen kurtarma operasyonunda ekipler, kurtarma tekniklerini başarıyla uygulayarak mahsur kalan keçilere ulaştı.

Keçilerin güvenli bir şekilde kurtarıldığını belirten yetkililer, operasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlandığını açıkladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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