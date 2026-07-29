Kayıp Kirpiye İtfaiye Kurtarıcı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde demir kapıya sıkışan kirpinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Çiftlikköy ilçesinde bir kirpi demir kapının parmaklıkları arasında mahsur kaldı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler demir parmaklıkları genişleterek kirpiyi olduğu yerden kurtardı. Olay bir cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.