Kayıp Nuriye Parmaksız için afişler asıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız'ın bulunması için kentin bir çok noktasına afişler asıldı.

Nuriye Parmaksız'ın en son görüldüğü Gölbaşı- Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik aranmış AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı.

Yaklaşık 1 ay 6 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız'ın Göksu Nehri'ne düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız'ın izine rastlanılmadı.

Kayıp olan yaşlı kadının bulunması için afişler asıldı

Aramalar sonuç vermeyince Parmaksız'ın yakınları tarafından Adıyaman'ın kent merkezine ve ilçelerinin bir çok farklı noktasına afişler asıldı. Nuriye Parmaksız'ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istendi. - ADIYAMAN