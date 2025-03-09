Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın bahçesinde komşuları, apartman sakinlerinden Abdullah Akbaş'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 24 yaşındaki Akbaş hakkında ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı.
Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?