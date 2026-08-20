Kayıp Saat 3 Yıl Sonra İstanbul'da Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Saat 3 Yıl Sonra İstanbul'da Bulundu

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Viyana'dan kaybolan 10 bin euro değerindeki saat, İstanbul'da bulundu ve iade davası açıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2023 yılında kaybolan yaklaşık 10 bin euroluk saatin izine yaklaşık 3 yıl sonra İstanbul'da rastlandı. Sahibi tarafından Viyana polisine kayıp-çalıntı başvurusu yapılmasının ardından seri numarası üzerinden çalıntı veri tabanına kaydedilen saatin, İstanbul'daki yetkili teknik servise getirildiği tespit edildi.

Avusturya'nın Viyana şehrinde 2023 yılında saatin sahibi, Avusturya polisine kayıp-çalıntı ihbarında bulundu. Saatin seri numarası da çalıntı saat veri tabanına işlendi. Yaklaşık 3 yıl sonra üretici firmanın müşteri hizmetleri, saatin İstanbul Beşiktaş'taki bir yetkili teknik servise getirildiğini saat sahibine bildirdi. Alman vatandaşı Micheal K. bunun üzerine İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna talimat vererek saatin kendisine iadesi için hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

Saatin iadesi için dava açıldı

Yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin aynen iadesi ya da bedelinin tazmin edilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Davada dilekçe aşaması tamamlanırken, mahkemenin duruşma günü belirlemesi için adli tatilin sona ermesi bekleniyor.

Saatin İstanbul'a nasıl geldiği araştırılıyor

Öte yandan saatin Viyana'dan İstanbul'a hangi yollarla geldiği ve bu süreçte kimlerin elinden geçtiğine ilişkin henüz dosyaya yansıyan bir bilgi bulunmuyor. Saatin yaklaşık 3 yıl içerisinde nasıl el değiştirdiğinin de yürütülecek süreçte ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası, İstanbul, 3. Sayfa, Viyana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Saat 3 Yıl Sonra İstanbul'da Bulundu - Son Dakika

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