Kayıp Şahıs Ormanda Ölü Bulundu

KIRŞEHİR (İHA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi arasında günlerdir aranan kayıp şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Hayrettin Ersoy'dan, 9 Ağustos tarihinden itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ersoy'un en son cep telefonu sinyalinin Yozgat'ın Yerköy ilçesi sınırlarında tespit edilmesi üzerine, iki ilçe jandarma komutanlığı koordineli şekilde arama çalışması başlattı.

Yapılan yoğun arama çalışmalarına rağmen günlerce bulunamayan Ersoy'un cansız bedeni, ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Ersoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - KIRŞEHİR