Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

2023 yılının Ocak ayında Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan Özkan Yılmaz'ın cansız bedeni DNA eşleştirmesi sonucu bulundu. Özkan Yılmaz'ın ailesi, cenazesini kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedecek.

15.08.2024 15:49
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2023 yılının Ocak ayında Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Özkan Yılmaz'ın cansız bedeni DNA eşleştirmesi neticesinde bulundu.

Özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak 2023 tarihinde Karasu ilçesine geldi. 17 Ocak'ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi'nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ilçede günlerce arama çalışması gerçekleştirdi ancak Özkan Yılmaz'dan bir ize rastlanılamadı.

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz'da sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Söz konusu cesedin Karasu'da kaybolan Özkan Yılmaz'a ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine yapılan DNA eşleşmesi ile birlikte cesedin Özkan Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Özkan Yılmaz'ın ailesinin, tekrardan otopsi talebinde bulunacağı ve cenazesini kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedeceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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