Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesi Kadıköy köyünde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam, Gelibolu ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mümin Şimşek'ten (78) bir süredir haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Şimşek'in en son damadı ile yaptığı görüşmede, kendisinin işi olduğunu ve sabah hayvanlarına bakmasını istediğini söylediği öğrenildi. Arama çalışmaları devam ederken, Şimşek, Keşan-Gelibolu yolunda durdurduğu bir otobüse binerek gittiği Gelibolu'da bulundu.

Otobüs sürücüsünün yapılan haberleri görmesinin ardından aileyle irtibata geçip emniyet ile jandarma ekiplerine bilgi verilmesinin ardından yaşlı adamın bulunarak köyüne getirildiği öğrenildi. - EDİRNE