Kayıp Yaşlı Kadın Kayalıkta Bulundu

Antayla'nın Serik ilçesinde küçükbaş otlatmak için evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın yakınlarının ihbarı üzerine bir gün sonra kayalıkları arasında jandarma dronuyla yapılan taramada sıkışmış halde bulundu.

Olay Hasdümen Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Ayşe Şahin dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine oğlu Mesut Şahin'in ve akrabaları akşama kadar yaşlı kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine yapılan kayıp ihbarının ardından Jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından bu sabah erken saatlerde arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşlı kadının otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları arazide bulunduktan sonra yaşlı kadın da jandarma dronuyla yapılan taramalarda kayalıkların arasında bulundu. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü. - ANTALYA