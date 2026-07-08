Kayısı Bahçesinde Trajik Kaza

Malatya'nın Darende ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yaptığı sırada başını ağacın dalına çarpan 62 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Darende ilçesi Yenipınar Buvelek mezrasında bulunan bir kayısı bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede traktörle çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek başını ağacın dalına çarpan 62 yaşındaki Hamit Y., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hamit Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamit Y.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA