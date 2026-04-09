Kaymakam Atam\'dan Polis Haftası Kutlaması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve görevli polis memurlarını makamında ağırladı.

Kaymakam Atam, kabulünde, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük fedakarlık gösteren Türk polisinin önemine dikkat çekti. Atam, gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatının, vatandaşların barış içinde yaşamasının en önemli teminatı olduğunu vurgulayarak Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Erkan Atam, özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve personele Başarı Belgesi takdim etti. - KÜTAHYA