Kaymakam, intihar girişimini engelledi
Kayseri Felahiye'de Kaymakam M. Necmettin Öztoprak, viyadükten atlamak isteyen S.A.'yı ikna etti.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a atlamak isteyen şahsı ilçe Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak ikna etti.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğünde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü korkuluklarından S.A.'yı (42) ikna etmek için Felahiye Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak da olay yerine geldi. Kaymakam Öztoprak'ın yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonrasında S.A. bulunduğu yerden alındı.

Güvenli bölgeye alınan S.A. tedavisi için sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Felahiye, Kayseri, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

