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Kaynak yaparken demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kaynak yaparken demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir inşaat halindeki fabrikada kaynak yapan İbrahim Sepetçi ve Celal Demirbaş'a yaklaşık 5 metre yükseklikten demir parçası düştü. İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal Demirbaş yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

12.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:57
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Kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren inşaat halindeki entegre fabrikasında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal Demirbaş'ın üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten demir parçası düştü. Demir parçasının başına isabet etmesi sonucu İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal Demirbaş ise yaralandı. Yaralanan Demirbaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Seperçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak yaparken demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Kastamonu, Seydiler, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaynak yaparken demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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