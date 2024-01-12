Kaynak yaparken demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

4 senedir fark etmediği sorunu ne hikmetse seçim dönemi fark etti

Devletin iki numarasında emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Dengeye taşıyacağız

Kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kaynak yaptığı sırada başına demir parçası düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler'de Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren inşaat halindeki entegre fabrikasında kaynak yapan İbrahim Sepetçi ile Celal Demirbaş'ın üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten demir parçası düştü. Demir parçasının başına isabet etmesi sonucu İbrahim Sepetçi olay yerinde hayatını kaybederken, Celal Demirbaş ise yaralandı. Yaralanan Demirbaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ardından Seperçi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.