Kaynarca'da Bıçaklama Olayı
Kaynarca'da Bıçaklama Olayı

11.04.2026 08:17
Kaynarca'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde aynı evde yaşayan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kaynarca, Sakarya, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

