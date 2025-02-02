Kaynarca'da Düğün Kavgası: Müzik Seçimi Sebebiyle Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaynarca'da Düğün Kavgası: Müzik Seçimi Sebebiyle Sokakta Savaş Alanı

Kaynarca\'da Düğün Kavgası: Müzik Seçimi Sebebiyle Sokakta Savaş Alanı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde müzik seçimi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylar sokağa taştı ve polis müdahalesi ile zor kontrol altına alındı.

02.02.2025 10:59  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde müzik seçme sebebiyle çıkan tartışmada düğün yeri adeta savaş alanına döndü, kavga sokağa taştı.

Kaynarca Belediyesi Kültür Merkezi'nde meydana gelen olayda, gelin ve damadın yakınları arasında müzik seçme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda düğün savaş alanına döndü. Sokağa taşan kavganın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgayı güçlükle engellemeye çalışırken hakaret ve küfürler havada uçuştu. Yaşanan kargaşa anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışan kalabalık, hakaret ve küfür edilmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kaynarca, sakarya, 3-sayfa, Magazin, Kavga, Polis, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaynarca'da Düğün Kavgası: Müzik Seçimi Sebebiyle Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kaynarca'da Düğün Kavgası: Müzik Seçimi Sebebiyle Sokakta Savaş Alanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.