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Kayseri Adalet Sarayı'nda 3 Milyon TL'lik Teminatı Zimmetine Geçiren Zabıt Katibi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri Adalet Sarayı'nda 3 Milyon TL'lik Teminatı Zimmetine Geçiren Zabıt Katibi Yakalandı

Kayseri Adalet Sarayı'nda görevli bir zabıt katibi, bir mahkeme kalemine verilen 3 milyon TL teminat ödemesini zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiasıyla yakalandı. Tutuklanan katip, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kayseri Adalet Sarayı\'nda 3 Milyon TL\'lik Teminatı Zimmetine Geçiren Zabıt Katibi Yakalandı
21.01.2024 - 16:34,  Güncelleme: 16:36
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Kayseri Adalet Sarayı'nda bir mahkeme kalemine verilen 3 milyon TL teminat ödemesini zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddia edilen zabıt katibi yakalandı. Katip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dosyada verilen 250 bin TL teminatın mahkemede görevli zabıt katibi A.T.'nin hesabına geçtiği tespit edildi. Başlatılan soruşturmada katip tarafından yapılan işlemler inceleme altına alınırken, A.T. hakkında gözaltı kararı verildi. 10 Ocak tarihinde firar eden katip, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı mahkemenin kaleminde yapılan incelemelerde yaklaşık 3 milyon TL'lik teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan katip A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Adalet Sarayı'nda 3 Milyon TL'lik Teminatı Zimmetine Geçiren Zabıt Katibi Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Adalet Sarayı'nda 3 Milyon TL'lik Teminatı Zimmetine Geçiren Zabıt Katibi Yakalandı - Son Dakika
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