Kayseri\'de 10 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (46) ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.