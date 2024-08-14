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Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

14.08.2024 15:24
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (33) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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