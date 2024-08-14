Kayseri\'de 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (33) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ