Kayseri\'de 11 kaçak göçmen Yunus Timleri\'ne yakalandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11 kaçak göçmen, Yunus Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde devriyede olan Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri kalabalık grubu bulvar üzerindeki bir benzinlikte durdurdu. Durdurdukları 11 şahsın sorgulamasını yapmak isteyen ekipler, Suriye uyruklu olduklarını ve kimliklerinin de bulunmadığını tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından deport işlemleri yapılmak üzere gerekli mercilere sevk edilecek. - KAYSERİ