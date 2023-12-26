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Kayseri'de 12'si hırsızlık suçundan 18 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12'si hırsızlık suçundan 18 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 12'si hırsızlık suçundan toplamda 18 şahıs yakalandı. Ekipler, şahısları cezaevine teslim etti.

Kayseri\'de 12\'si hırsızlık suçundan 18 şahıs yakalandı
26.12.2023 - 12:49,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 95 personelle aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12'si hırsızlık suçundan toplamda 18 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 37 ekip ve 95 personelle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12'si 'hırsızlık' suçundan olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı.

Ekipler, 18 şahsı cezaevine teslim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12'si hırsızlık suçundan 18 şahıs yakalandı - Son Dakika
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