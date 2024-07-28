Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

Kayseri\'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 12 yaşından küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.E. (35), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

28.07.2024 11:24
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Kayseri'de 12 yaşından küçük kişiye cinsel istismarda bulunan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E. (35) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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