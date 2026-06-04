Kayseri\'de 123 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Sahabiye, Osmanlı, Selçuklu, Danışmentgazi mahalleleri ve dış ilçelerde tüm birimlerden 144 ekip 496 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. İl genelinde toplam 72 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında 5 bin 256 şahıs ve 2 bin 38 araç sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan 123 aranan şahıs yakalandı, 14 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet yakalamalı - hacizli araç ele geçirildi. 46 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı, 7 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine teslim edildi, 35 araç trafikten men edildi. 8 sürücüye de 'Alkollü araç kullanmak' nedeniyle işlem yapıldı, 34 sürücünün ise ehliyeti geri alındı.

Öte yandan çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - KAYSERİ