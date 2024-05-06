Kayseri'de 132 kişi yakalandı, 231 yıl hapis cezası bulunuyor - Son Dakika
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Kayseri'de 132 kişi yakalandı, 231 yıl hapis cezası bulunuyor

Kayseri\'de 132 kişi yakalandı, 231 yıl hapis cezası bulunuyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 132 kişi yakalanarak toplamda 231 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulundu. Ayrıca, 28 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan 59 kişi tutuklandı. Çalışmalar sonucunda ele geçirilen silahlar ve kumar malzemeleri de sahiplerine teslim edildi.

06.05.2024 09:51
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; toplamda 231 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 132 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada toplam 231 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 132 şahıs yakalanırken, 59 şahıs tutuklandı. Ekipler 28 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı.

Olaylarla ilgili 22 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık malı olan malzemeler ele geçirilerek, sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. 3 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 3 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 7 şahsa toplamda 44 bin 975 TL idari para cezası uygulanarak, kumar masasında ele geçirilen 3 bin 200 TL ilgili birime teslim edildi.

Öte yandan çalışmalarda; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kapsam dışı bıçak ve 172 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 132 kişi yakalandı, 231 yıl hapis cezası bulunuyor - Son Dakika

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