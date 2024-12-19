Kayseri'de 16 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 16 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri\'de 16 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de yapılan uygulamalarda 4 bin 512 şahıs sorgulandı, 16 aranan kişi yakalandı.

19.12.2024 16:32
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 bin 512 şahıs ile bin 408 araç sorgulandı, aranan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 47 ekip ve 125 personelle çalışma yapıldı. Yapılan 38 şok uygulamada; 4 bin 512 şahıs, bin 408 oto sorgusu yapıldı, 288 Park/ Bahçe ve 51 ticari taksi kontrol edildi. Kontrollerde; 16 aranan şahıs yakalandı, 10 şahıs hakkında toplam 46,1 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı, 5 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 2 adet çekme belgeli araç ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 16 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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