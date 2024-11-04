Kayseri'de 1800 Yıllık Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 1800 Yıllık Eserler Ele Geçirildi

Kayseri'de 1800 yıllık Aramice kitaplar ve Roma dönemine ait lahit mezar bulundu, 7 kişi gözaltında.

04.11.2024 22:25
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Kayseri'de lahit mezar ve Aramice yazılmış el yazması kitaplar ele geçirildi

Kitapların her biri bin 800 yıllık

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait lahit mezar ile bin 800 yıllık Aramice yazılmış Mısır ve Yahudi Dönemleri'ne ait el yazması kitap satılamadan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisi alınan A.A., N.E. M.A., A.S. A.E. S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 5 adet yaklaşık bin 800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap, daha önce kazı yapılan alanda bir kısmı çıkarılmış 1 adet Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait lahit mezar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 1800 Yıllık Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika

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