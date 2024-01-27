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Kayseri'de 2 Kişi Uyuşturucu Madde İle Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 Kişi Uyuşturucu Madde İle Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sehpa içerisine zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.M. ve H.C. adlı şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kayseri\'de 2 Kişi Uyuşturucu Madde İle Yakalandı
27.01.2024 - 13:57,
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; sehpaya zulalanmış halde 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.M. ve H.C.'nin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.M. ve H.C. yakalanırken, ekiplerce yapılan aramalarda sehpa içerisine zulalanmış 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına A.M. ve H.C., işlemlerin sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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