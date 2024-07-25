Kayseri\'de 206 kök hint keneviri ele geçirildi

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yasadışı kenevir yetiştirildiği tespit edilen adreste yapılan çalışmalarda, 206 kök hint keneviri ele geçirildi.

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, S.A. isimli şahsın ilçeye bağlı Balcıçakırı Mahallesi'nde yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin S.A.'nın evinde ve çadırında yaptığı aramalarda 120 gram uyuşturucu madde ile 206 kök hint keneviri bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ