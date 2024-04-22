Kayseri'de 23 öğrenci köfte ekmekten zehirlendi, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika
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Kayseri'de 23 öğrenci köfte ekmekten zehirlendi, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı

Kayseri\'de 23 öğrenci köfte ekmekten zehirlendi, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir okulda 23 öğrenci, yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Öğrencilerin kusma vakası yaşaması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada öğretmenler, çocuklarla ilgilenmek yerine olayı görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altına alınırken, veliler okuldaki ihmal nedeniyle isyan etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise olayı soruşturacak.

22.04.2024 14:07
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okuldaki 23 öğrenci iddiaya göre yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Öğrenciler okul bahçesinde gözyaşı dökerken, öğretmenleri ise çocuklarla ilgilenmek yerine olayı görüntüleyen gazetecilere hem fiziki ve sözlü olarak saldırdı.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 23 öğrenci, iddiaya göre okulda yedikleri köfte ekmekten dolayı zehirlendi. Bir süre sonra öğrenciler kusma vakası yaşanınca, durum sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Öğrenciler gözyaşları içerisinde ambulansa binerken, o sırada okul bahçesinde olan öğretmenlerde öğrencilerle ilgilenmeyerek olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunan öğretmenler, okulun dışına çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı öğrenciler de öğretmenlerinin yanında basın mensuplarına küfür etti. Okul müdürünün ise yaşananlar karşısında sessiz kaldığı görüldü.

"Okulda gerçekten çok ihmal var, ben şikayetçi de olacağım"

Hastaneye kaldırılan 23 öğrenci tedavi altına alınırken, okulda yaşanan olayı sosyal medyadan öğrenenen bir veli de isyan etti. Kendileri ile kimsenin ilgilenmediğini ve bilgi vermediğini kaydeden kadın veli, okulda çok ihmal olduğunu şikayetçi olacağını belirterek, "Biz okula geldik, bilgi vermediler. Bize bilgiyi güvenlik veriyor. Bizim muhattabımız müdür mü yoksa öğretmen mi? Kesinlikle bir açıklama yapmadılar. Bize arayıp da söylemediler. Bize "hepinizi ararsak burada izdiham yaşanır" diyorlar. Başka bir şeye geldiği zaman arıyorsunuz, söylüyorsunuz da böyle bir durumda niye bana bilgi vermiyorsunuz? Benim kızım okuldan eve gelse, evde kussa ben nereden bileceğim. O anda kimi suçlayacağım. Köfte yediklerini söylüyorlar. Müdür çıkıp da bir açıklama yapmadı. Okulda çok ihmal var. Gerçekten çok ihmal var. Ben şikayetçi de olacağım. Her konuda arayıp "çocuğunuzun şu hatası var, şu ihmali var" diyorlar da bunu bana neden söylemiyorlar. Söylemesi gerekiyor. Benim çocuğum can değil mi? Bunun hesabını bana kim verebilecek? Kimse veremez. Ben şikayetçiyim. Gereken neyse yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaşanan olay karşısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de soruşturma başlatacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 23 öğrenci köfte ekmekten zehirlendi, öğretmenler basın mensuplarına saldırdı - Son Dakika

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