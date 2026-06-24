Kayseri\'de 3 Kasten Öldürme Cezalı Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında 'kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay ile 12 yıl arasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ve yine aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. (66) ve M.İ. (62) yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.İ., K.İ. ve M.İ. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ