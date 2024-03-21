Kayseri'de 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı

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3 katlı evin çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı ikametin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir ikametin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen R.T.'yiolay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.