Kayseri'de 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 kişi sorgulandı - Son Dakika
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Kayseri'de 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 kişi sorgulandı

Kayseri\'de 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 386 polis memuruyla birlikte 46 bölgede 4 bin 593 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 41 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı yakalanırken, 62 oto sürücüsüne de 385 bin 147 TL cezai işlem uygulandı.

12.02.2024 13:51  Güncelleme: 14:01
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Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde 20 noktada sabit; 26 bölgede seyir halinde olmak üzere 68 ekip ve 386 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 4 bin 593 kişi ve bin 156 oto sorgulanırken, 130 adres kontrol edildi. Ayrıca, 13'ü hırsızlık, 8'i dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam 41 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

62 oto sürücüsüne de 385 bin 147 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 kişi sorgulandı - Son Dakika
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