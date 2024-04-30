Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahsın kullandığı araç durduruldu ve yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

30.04.2024 22:59
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Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli 1 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sırt çantasında yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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