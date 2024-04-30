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Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli 1 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sırt çantasında yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.