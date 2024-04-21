Kayseri\'de 4 kilo 980 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalarda; 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Doğu illerinden şehirlerarası otomobille seyahat eden 2 şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. 2 şahıs söz konusu uyuşturucu maddeyi otobüsten alarak, ayrılmak istedikleri sırada ekipler tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 kilo 980 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri, Doğu illerinden otobüsle seyahat eden şahısların kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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