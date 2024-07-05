Kayseri'de 44 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 44 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 44 ayrı aranma kaydı bulunan ve 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı. Şahıs, Melikgazi ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve karakola götürüldü.

05.07.2024 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 44 ayrı aranma kaydı ile 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT Kısım Amirliği ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 44 ayrı suç (Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, 21 hırsızlık, 11 Mala Zarar Verme, 9 Konut Dokunulmazlığı İhlali, 2 Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma suçları) olmak üzere toplam 71 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan M.Ş. isimli şahıs, yaklaşık 6 aydır sürdürülen çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Jandarma, Kayseri, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 44 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 19:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 44 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement