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Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiğini öğrenen kalabalık, araçları ters çevirirken iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye giden çok sayıda polis kalabalığa müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Danişmentgazi mahallesinde iddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan öfkeli kalabalık, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, öfkeli kalabalık araçları ters çevirirken bazı işyerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, öfkeli kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.