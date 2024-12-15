Kayseri'de 52 Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 52 parça ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 52 parça tarihi eser ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi alınması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon neticesinde; İ.K., D.B. ve H.T. yakalandı. Şahısların ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemlerine ait 52 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler el konulurken gözaltına alınan 3 kişi hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.