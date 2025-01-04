Kayseri'de 6 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kayseri'de 6 kilogram uyuşturucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobil ve içerisindeki şahıs üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Vali Çiçek: "Bu şehirde hiçbir gencimizi uyuşturucuya feda etmeyeceğiz"

Operasyonu sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bu şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız yaptığı operasyonla yakaladıkları şahsın üzerinde buldukları 6 kilogram uyuşturucu maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engellediler. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır. Tebrikler Kayseri Jandarma" ifadelerini kullandı.