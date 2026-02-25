Kayseri\'de 619 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir tırdan 619 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan devriyede durdurulan bir tırda sigara tespit köpeği ile yapılan kontrolde, 619 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Tır şoförü hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ